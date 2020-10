Alda D’Eusanio senza freni | “Pesavo 34 chili | mi ha salvata il pappagallo”

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 15 ottobre 2020)D’Eusanio si raccontanegli studi Rai di Storie Italiane alla soglia dei suoi 70 anni. Con Eleonora Daniele riapre il suo album dei ricordi e menziona anche i momenti più difficili vissuti nella sua vita. Ricordiamo che la nota giornalista ha perso suo marito nel 1999 per un male fulminante. La perdita fu traumatica perD’Eusanio, che ha dovuto lottare per salvare se stessa dall’oblio e dalla depressione. “Un pappagallo mi ha” – rivela la giornalista negli studi di Storie Italiane, raccontando alla conduttrice che solo l’amore di un pappagallo l’ha aiutata a riprendersi. Dopo il lutto subito,D’Eusanio non mangiava e non beveva più. Era arrivata a pesare soli 34 chilogrammi. Ma un ...