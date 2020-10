Alda D’Eusanio parla del grande amore della sua vita | morto vent’anni fa | “Amore eterno”

Leggi su leggilo

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La nota giornalista ha appena compiuto settant’anni portati più che bene. E si è raccontata al CorriereSera, in un’intervista in cuidelsuaSettant’anni e non sentirli. Gli ha appena compiutiD’Eusanio, e si è raccontata al CorriereSera, in un’intervista in cui ricorda i suoi esordi … L'articoloD’Eusaniodelsuavent’anni fa: “eterno” proviene da leggilo.org.