Al Teatro Diana il pianista Paolo Restani per il Maggio della Musica

Giovedì 15 ottobre alle ore 19 al Teatro Diana un ospite d'accezione: Paolo Restani per "Solopiano" per il Maggio della Musica e Diana Oris. In tempi così difficili per la cultura e soprattutto per la Musica, nemmeno il Teatro Diana si è fermato, proseguendo la sua preziosa programmazione nell'ambito della rassegna "SOLO PIANO"

