‘Agriturismi fantasma’ | fondi da 500 mila euro | frode ai danni dell’UE

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La Guardia di Finanza di Salerno ha scoperto la truffa di tre imprenditori agricoli che avevano percepitopei per un importo che supera i 500. I finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno denunciato tre imprenditori agricoli per aver indebitamente percepitopei per un importo che supera i 500. … L'articolo ‘Agriturismi fantasma’,da 500aidell’UE proviene da www.meteoweek.com.