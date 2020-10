Agnelli: "Anno agrodolce, per la Juve grandi risultati e delusioni inaspettate" (Di giovedì 15 ottobre 2020) TORINO - ' È stato un Anno agrodolce, sia sul campo che fuori dal campo. Abbiamo ottenuto grandi risultati e delusioni inaspettate '. Inizia così la conferenza del presidente Agnelli al termine dell'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020) TORINO - ' È stato un, sia sul campo che fuori dal campo. Abbiamo ottenuto'. Inizia così la conferenza del presidenteal termine dell'...

juventusfc : Andrea Agnelli: «Dedico un abbraccio a Fabio Pecchia, che ha portato l'Under 23 a vincere un trofeo al suo secondo… - juventusfc : Andrea Agnelli: «L’Assemblea degli Azionisti, in seguito alle normative vigenti, è stata convocata quest’anno in ma… - romeoagresti : #Agnelli: 'E' stato un anno agrodolce: in campo e fuori. Abbiamo ottenuto grandi risultati, ma anche delle delusioni inaspettate'. - yutomanga : RT @romeoagresti: #Agnelli: 'E' stato un anno agrodolce: in campo e fuori. Abbiamo ottenuto grandi risultati, ma anche delle delusioni inas… - jordysagitarius : RT @romeoagresti: #Agnelli: 'E' stato un anno agrodolce: in campo e fuori. Abbiamo ottenuto grandi risultati, ma anche delle delusioni inas… -