Addio Jole Santelli, politica di razza e amante della vita (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'ingresso in Parlamento a 32 anni, la pratica in avvocatura con due big del calibro di Tina Lagostena Bassi e Vincenzo Siniscalchi, la malattia affrontata con una grinta unica. Il racconto della governatrice della Calabria appena scomparsa Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'ingresso in Parlamento a 32 anni, la pratica in avvocatura con due big del calibro di Tina Lagostena Bassi e Vincenzo Siniscalchi, la malattia affrontata con una grinta unica. Il raccontogovernatriceCalabria appena scomparsa

FratellidItalia : ? @DSantanche ricorda #JoleSantelli in Senato. Addio Jole ?? - MediasetTgcom24 : Addio a Jole Santelli, Berlusconi: 'Non bastano le parole, era un'amica sincera' #Berlusconi… - Agenzia_Ansa : Addio a Jole #Santelli, è morta nella notte la presidente della #Calabria. Prima donna governatrice della #Regione,… - paturzopaola : RT @FratellidItalia: ? @DSantanche ricorda #JoleSantelli in Senato. Addio Jole ?? - MaureenWho : RT @FratellidItalia: ? @DSantanche ricorda #JoleSantelli in Senato. Addio Jole ?? -