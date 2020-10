Acqua alta arriva a Venezia, ma c’è il Mose. Previsti 130 cm anche venerdì (Di giovedì 15 ottobre 2020) A distanza d’appena due settimane dal primo esperimento riuscito, la schiera delle paratoie del Mose sono risalite in mattinata per proteggere la Laguna di Venezia. Come era già successo nel primo caso, anche stavolta lo scudo del Mose ha arrestato la crescita della marea. Venezia, atteso un nuovo picco d’Acqua alta per venerdì 16. Previsioni del Centro MareeGrazie all’attivazione del Mose, la marea in città è rimasta stabile tra i 60 e i 65 cm, a fronte degli oltre 130 cm di marea effettiva prevista. Nessuna zona è stata allagata, mentre a Chioggia si è già registrata una marea superiore a causa del forte vento di Bora. anche Chioggia, nonostante una marea ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 15 ottobre 2020) A distanza d’appena due settimane dal primo esperimento riuscito, la schiera delle paratoie delsono risalite in mattinata per proteggere la Laguna di. Come era già successo nel primo caso,stavolta lo scudo delha arrestato la crescita della marea., atteso un nuovo picco d’per venerdì 16. Previsioni del Centro MareeGrazie all’attivazione del, la marea in città è rimasta stabile tra i 60 e i 65 cm, a fronte degli oltre 130 cm di marea effettiva prevista. Nessuna zona è stata allagata, mentre a Chioggia si è già registrata una marea superiore a causa del forte vento di Bora.Chioggia, nonostante una marea ...

