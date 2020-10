Acqua alta a Venezia, oggi attivato il Mose: “La città è all’asciutto” [FOTO] (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Ore 9.18 la Città è all’asciutto. Tutte le paratoie sono in funzione ore 10.45 è previsto un picco almeno di 135 cm perché la bora è in rinforzo. Si prevede di abbattere verso le 13.30 e riaprire i canali verso le 15.30“: lo ha scritto su Twitter il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, facendo il punto sul funzionamento odierno del Mose e il contrasto all’Acqua alta in città. Le operazioni di sollevamento del Mose si sono concluse positivamente. Le paratoie – secondo il Centro maree del Comune – sono attive e se l’Adriatico sale, in laguna l’Acqua è stimata ad un livello tra i 60-65 cm sul medio mare.L'articolo Acqua alta a Venezia, ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Ore 9.18 la Città è all’asciutto. Tutte le paratoie sono in funzione ore 10.45 è previsto un picco almeno di 135 cm perché la bora è in rinforzo. Si prevede di abbattere verso le 13.30 e riaprire i canali verso le 15.30“: lo ha scritto su Twitter il sindaco di, Luigi Brugnaro, facendo il punto sul funzionamento odierno dele il contrasto all’in città. Le operazioni di sollevamento delsi sono concluse positivamente. Le paratoie – secondo il Centro maree del Comune – sono attive e se l’Adriatico sale, in laguna l’è stimata ad un livello tra i 60-65 cm sul medio mare.L'articolo, ...

