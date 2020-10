Acqua alta a Venezia: iniziato il sollevamento del Mose (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’ iniziato a Venezia il sollevamento del Mose, che per la seconda volta, dopo il 3 ottobre, servirà a bloccare l’ingresso in città di un’alta marea eccezionale: lo ha confermato all’ANSA il Provveditorato alle Opere pubbliche. Alle 10:45 è atteso un picco di 135 cm sul medio mare. Nell’arco di un’ora le paratoie dovrebbero sbarrare il passaggio alle bocche di porto, fermando la crescita della marea in laguna.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’ildel, che per la seconda volta, dopo il 3 ottobre, servirà a bloccare l’ingresso in città di un’marea eccezionale: lo ha confermato all’ANSA il Provveditorato alle Opere pubbliche. Alle 10:45 è atteso un picco di 135 cm sul medio mare. Nell’arco di un’ora le paratoie dovrebbero sbarrare il passaggio alle bocche di porto, fermando la crescita della marea in laguna.L'articolo MeteoWeb.

