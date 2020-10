Accordo Tesla – FCA, emissioni sotto i limiti e niente sanzioni (Di giovedì 15 ottobre 2020) Va in porto l’Accordo tra la casa statunitense Tesla ed il gruppo FCA. Una vera e propria fusione, per lo meno dal punto di vista delle flotte, che però permettono all’azienda italo-statunitense di rientrare nei limiti di emissioni posti dalla UE. Questo patto pone il nuovo gruppo Tesla FCA tra i leader a livello di media di emissioni di CO2 nel mercato europeo. Accordo che non porta guadagni solo ad FCA ma che aiuta anche Tesla. I soldi che FCA verserà entro il 2023, quasi 2 miliardi di Euro, sono serviti per finanziare la gigafactory Tesla a Berlino. La soluzione che inizialmente aveva destato qualche critica poiché permetterebbe ad FCA di salire sul podio dei marchi virtuosi senza effettivamente fare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Va in porto l’tra la casa statunitenseed il gruppo FCA. Una vera e propria fusione, per lo meno dal punto di vista delle flotte, che però permettono all’azienda italo-statunitense di rientrare neidiposti dalla UE. Questo patto pone il nuovo gruppoFCA tra i leader a livello di media didi CO2 nel mercato europeo.che non porta guadagni solo ad FCA ma che aiuta anche. I soldi che FCA verserà entro il 2023, quasi 2 miliardi di Euro, sono serviti per finanziare la gigafactorya Berlino. La soluzione che inizialmente aveva destato qualche critica poiché permetterebbe ad FCA di salire sul podio dei marchi virtuosi senza effettivamente fare ...

Lavocado182 : @hermes2364 @kenyaEin Gli usa che si sono tolti dall'accordo di parigi stanno facendo meglio di chi è rimasto dentr… - drift981 : RT @quattroruote: Secondo i calcoli di Transport & Environment, diversi costruttori di #auto sarebbero già in regola con i limiti sulle #em… - chevida : RT @quattroruote: Secondo i calcoli di Transport & Environment, diversi costruttori di #auto sarebbero già in regola con i limiti sulle #em… - SeleneM_xx : RT @quattroruote: Secondo i calcoli di Transport & Environment, diversi costruttori di #auto sarebbero già in regola con i limiti sulle #em… - quattroruote : Secondo i calcoli di Transport & Environment, diversi costruttori di #auto sarebbero già in regola con i limiti sul… -