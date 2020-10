Accettiamo la sfida di Rifkin. Puntiamo tutto su ambiente e digitale (Di giovedì 15 ottobre 2020) “L’Arabia Saudita del sole e del vento” così Jeremy Rifkin definisce l’Italia, un Paese che secondo lui ha l’ingegno e la creatività per essere un leader in Europa nella terza rivoluzione industriale smart e digitale. E ha ragione, questa è la sfida del futuro: il Green New Deal è, deve essere, una nostra battaglia identitaria. Del resto, come MoVimento 5 Stelle già ci stiamo impegnando da anni in tutte le sedi nazionali e internazionali per mettere la riconversione ecologica al centro dell’agenda politica. Il governo nazionale ha intrapreso questa strada con decisione, facendo sentire la propria voce in Europa. Adesso, iniziamo a raccogliere i primi risultati. Noto economista statunitense di grande visione, Rifkin traccia alcuni pilastri su cui ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 15 ottobre 2020) “L’Arabia Saudita del sole e del vento” così Jeremydefinisce l’Italia, un Paese che secondo lui ha l’ingegno e la creatività per essere un leader in Europa nella terza rivoluzione industriale smart e. E ha ragione, questa è ladel futuro: il Green New Deal è, deve essere, una nostra battaglia identitaria. Del resto, come MoVimento 5 Stelle già ci stiamo impegnando da anni in tutte le sedi nazionali e internazionali per mettere la riconversione ecologica al centro dell’agenda politica. Il governo nazionale ha intrapreso questa strada con decisione, facendo sentire la propria voce in Europa. Adesso, iniziamo a raccogliere i primi risultati. Noto economista statunitense di grande visione,traccia alcuni pilastri su cui ...

Edi8714D : RT @CentoxCentoProd: Cazzi in bocca alla #Romana Loretta la mignotta, nota troia dell URBE, sfida Celestina in una lotta all'ultimo cazzo.… - Marisa_62 : RT @brollof: @EnricoLetta @SkyTG24 La sensibilità verso le aree interne montane è merce rara e va sostenuta, segnalata, rilanciata. Ricorda… - brollof : @EnricoLetta @SkyTG24 La sensibilità verso le aree interne montane è merce rara e va sostenuta, segnalata, rilancia… - lucadarco : RT @CentoxCentoProd: Cazzi in bocca alla #Romana Loretta la mignotta, nota troia dell URBE, sfida Celestina in una lotta all'ultimo cazzo.… - ValarMo62596713 : RT @CentoxCentoProd: Cazzi in bocca alla #Romana Loretta la mignotta, nota troia dell URBE, sfida Celestina in una lotta all'ultimo cazzo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Accettiamo sfida "Accettiamo la sconfitta, non l’umiliazione" LA NAZIONE AdF Business Hub, il lavoro diventa agile

Inaugurati i nuovi spazi presso la sede AdF di via Giordania: open space, innovazione, coworking. Luigi Mansi ritira il premio Best Water 2020 a Nuova Solmine. Scarlino: AdF porta il futuro dentro cas ...

Spazi aperti e coworking: Acquedotto del Fiora inaugura la nuova sede "agile"

GROSSETO. Acquedotto del Fiora porta il futuro dentro casa: non solo spazi aperti e coworking al posto dei vecchi uffici, ma una nuova filosofia di lavoro per l’intera azienda. Ha aperto le sue porte ...

Inaugurati i nuovi spazi presso la sede AdF di via Giordania: open space, innovazione, coworking. Luigi Mansi ritira il premio Best Water 2020 a Nuova Solmine. Scarlino: AdF porta il futuro dentro cas ...GROSSETO. Acquedotto del Fiora porta il futuro dentro casa: non solo spazi aperti e coworking al posto dei vecchi uffici, ma una nuova filosofia di lavoro per l’intera azienda. Ha aperto le sue porte ...