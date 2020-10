Abusi sessuali su una bimba di 4 anni: «Se parli ti picchio». Orco condannato a 9 anni di carcere (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’ stato il papà della piccola ad accorgersi che qualcosa non andava. Atteggiamenti anomali e quei gesti che inequivocabilmente si riferivano ad atti sessuali, da qui la decisione di andare a fondo nella vicenda. L’uomo, separato dalla compagna con cui aveva avuto la bimba, si è così rivolto alle forze dell’ordine: nel mirino delle indagini è allora finito il nuovo compagno della donna, identificato come il presunto autore degli Abusi. Leggi anche: Sgominata rete di pedofili, arresti e denunce in 16 province Oggi, alla fine del processo, proprio quell’uomo, un 38enne di Ferentino, Comune in Provincia di Frosinone, è stato condannato a nove anni di reclusione oltre che al pagamento di una provvisionale di 20 mila euro. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’ stato il papà della piccola ad accorgersi che qualcosa non andava. Atteggiamenti anomali e quei gesti che inequivocabilmente si riferivano ad atti, da qui la decisione di andare a fondo nella vicenda. L’uomo, separato dalla compagna con cui aveva avuto la, si è così rivolto alle forze dell’ordine: nel mirino delle indagini è allora finito il nuovo compagno della donna, identificato come il presunto autore degli. Leggi anche: Sgominata rete di pedofili, arresti e denunce in 16 province Oggi, alla fine del processo, proprio quell’uomo, un 38enne di Ferentino, Comune in Provincia di Frosinone, è statoa novedi reclusione oltre che al pagamento di una provvisionale di 20 mila euro. ...

