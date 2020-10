A Bologna fuori da nidi e materne 23 bambini non in regola con le vaccinazioni obbligatorie (Di giovedì 15 ottobre 2020) fuori da nidi e materne perché non in regola con le vaccinazioni obbligatorie. È questa la decisione presa a Bologna per 23 bambini: già lo scorso anno era scaduto per loro il termine per provvedere alla vaccinazione. Lo racconta il Corriere della sera:″È molto spiacevole non fare andare un bambino al nido o alla materna — spiega l’assessora alla Scuola Susanna Zaccaria — ma mai come adesso tutti gli aspetti che riguardano la salute hanno assunto un’importanza clamorosa. Non siamo contenti di essere arrivati fin qui, è un fallimento anche nostro se alcuni cittadini non siamo riusciti a convincerli, ma non potevamo continuare a concedere ad alcuni non in regola di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 ottobre 2020)daperché non incon le. È questa la decisione presa aper 23: già lo scorso anno era scaduto per loro il termine per provvedere alla vaccinazione. Lo racconta il Corriere della sera:″È molto spiacevole non fare andare un bambino al nido o alla materna — spiega l’assessora alla Scuola Susanna Zaccaria — ma mai come adesso tutti gli aspetti che riguardano la salute hanno assunto un’importanza clamorosa. Non siamo contenti di essere arrivati fin qui, è un fallimento anche nostro se alcuni cittadini non siamo riusciti a convincerli, ma non potevamo continuare a concedere ad alcuni non indi ...

Nel cuore di Modena tre sono gli eventi speciali in programma nell'abbazia millenaria dei Padri Benedettini di san Pietro: una visita guidata da una storica dell'arte dell'università di Bologna ...

A Bologna fuori da nidi e materne 23 bambini non in regola con le vaccinazioni obbligatorie

Il commento dell'assessore Zaccaria sul Corriere: "Non potevamo continuare a concedere ad alcuni non in regola di usufruire di un servizio a discapito di bambini immunodepressi costretti a stare a cas ...

Il commento dell'assessore Zaccaria sul Corriere: "Non potevamo continuare a concedere ad alcuni non in regola di usufruire di un servizio a discapito di bambini immunodepressi costretti a stare a casa."