A Bangkok c’è lo “stato di emergenza” (Di giovedì 15 ottobre 2020) È stato imposto per bloccare le proteste contro il governo e il re della Thailandia, e per colpire oppositori e attivisti Leggi su ilpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) È stato imposto per bloccare le proteste contro il governo e il re della Thailandia, e per colpire oppositori e attivisti

GeoSkill : RT @ilpost: A Bangkok c’è lo “stato di emergenza” - gemin_steven98 : RT @ilpost: A Bangkok c’è lo “stato di emergenza” - ilpost : A Bangkok c’è lo “stato di emergenza” - alloravaletutto : C'è qualcuno che ancora non sa che One night in Bangkok parla di una partita di scacchi? - c_chamanow : RT @fradicioni: Davanti al Monumento per la Democrazia di Bangkok compaiono bandiere dei movimenti di Hong Kong, Taiwan e Tibet: #MilkTeaAl… -

Ultime Notizie dalla rete : Bangkok c’è Moto Morini Granpasso-R La Stampa