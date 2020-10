16 anni e incinta Italia | riparte su MTV giovedì 15 ottobre e ci sarà anche una gravidanza in pandemia

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 15 ottobre 2020) 16torna su MTV con la nuova edizione da giovedì 15Torna su MTV (canale 130 di Sky in streaming su Now Tv) il racconto delle mamme adolescenti con la versionena di 16prodotta in collaborazione con Stand By Me da CBS Viacom Studios. La prima puntata è in onda su MTV dalle 22 giovedì 15, ma clip e anticipazioni sono disponibili sul sito mtv.it dove sarà disponibilela prima puntata dopo la messa in onda. Settima stagione per il docu-reality di MTV con un format che resta uguale mentre a cambiare sono le protagoniste le ragazze che, non senza difficoltà, scelgono di portare avanti lain giovane ...