Zampa: "Serie A? Di questo passo finirà che giocheranno le giovanili"

Il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai 3, ospite di Agorà. Il tema è quello dei contagi nel mondo del calcio. "Se fosse stata accettata la proposta molto rigorosa che era stata fatta inizialmente, oggi le squadre non avrebbero dei giocatori contagiati e avrebbero una situazione migliore. La proposta iniziale che era stata fatta, un po' simile a quella NBA, prevedeva che vivessero in una bolla oggettivamente settica, ovvero che partendo tutti in condizioni di salute perfette evitassero i contatti esterni, se invece si va continuamente a cercare i contatti esterni non può che finire che deve giocare la giovanile. Facciano loro una riflessione".

