Zaia riapre il fronte scuola | Serve la didattica a distanza

Leggi su agi

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) AGI - "Io faccio interventi costruttivi e collaborativi. Mi meraviglio che il tema dellanon venga affrontato. Senza pensare che, così facendo, prima o poi deflagrerà”. Con un'intervista al Corriere della Sera, il 'governatore' del Veneto, Luca, torna sul tema dellaalle superiori, per alleggerire i mezzi di trasporto ora sovraffollati, sortita che aveva creato suscitato un vespaio, per precisare che “se è vero lo scenario che il governo prefigura, anche se in via prudenziale, non possiamo non pensare di mettere in sicurezza anche il mondo della”. “Con la chiusura delle scuole sono andate in tilt le famiglie che hanno figli minori” ribadisceche perciò si chiede: ...