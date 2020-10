Yakuza: Like A Dragon rompe genialmente la quarta parete solo nella localizzazione in inglese (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Yakuza: Like A Dragon debutterà il 10 novembre su PC, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One mentre uscirà su PS5 il 2 marzo ed è probabilmente un gioco capace di incuriosire parecchio sia i fan di vecchia data che chi non ha mai provato con mano la serie di SEGA.Un progetto diverso, più RPG che action come da tradizione per la serie, ma non siamo qui per parlare di questo aspetto di Yakuza: Like A Dragon ma per mostrarvi una scena a dir poco curiosa legata alla localizzazione del gioco. Il team di SEGA che se ne è occupato si è trovato di fronte alla necessità di localizzare in inglese un personaggio che parlava già in inglese anche nella versione giapponese del ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 ottobre 2020)debutterà il 10 novembre su PC, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One mentre uscirà su PS5 il 2 marzo ed è probabilmente un gioco capace di incuriosire parecchio sia i fan di vecchia data che chi non ha mai provato con mano la serie di SEGA.Un progetto diverso, più RPG che action come da tradizione per la serie, ma non siamo qui per parlare di questo aspetto dima per mostrarvi una scena a dir poco curiosa legata alladel gioco. Il team di SEGA che se ne è occupato si è trovato di fronte alla necessità di localizzare inun personaggio che parlava già inancheversione giapponese del ...

