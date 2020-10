Yakuza Like a Dragon: ecco la mappa di Yokohama (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Yakuza: Like a Dragon vi porterà a esplorare le strade di Yokohama e un tweet dell’ultima ora ci mostra quanto sarà grande la nuova mappa L’imminente Yakuza: Like a Dragon porterà un enorme cambiamento per il franchise. Dopo aver concluso la storia di Kazuma Kiryu in Yakuza 6: The Song of Life, la serie sta ora andando avanti con un nuovo protagonista, Ichiban Kasuga. Nel nuovo capitolo ci attendono una nuova storia, nuovi personaggi e persino lo stesso gioco muterà la sua natura trasformandosi in un ruolistico a turni. ecco ora, inoltre, che vengono alla luce importanti dettagli sulle dimensioni della mappa di Yokohama, main hub di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 14 ottobre 2020)vi porterà a esplorare le strade die un tweet dell’ultima ora ci mostra quanto sarà grande la nuovaL’imminenteporterà un enorme cambiamento per il franchise. Dopo aver concluso la storia di Kazuma Kiryu in6: The Song of Life, la serie sta ora andando avanti con un nuovo protagonista, Ichiban Kasuga. Nel nuovo capitolo ci attendono una nuova storia, nuovi personaggi e persino lo stesso gioco muterà la sua natura trasformandosi in un ruolistico a turni.ora, inoltre, che vengono alla luce importanti dettagli sulle dimensioni delladi, main hub di ...

Eurogamer_it : #YakuzaLikeADragon ci affascina anche per scelte così uniche e rare. #SEGA #Yakuza - NuTeslaRes : #Yakuza Like A Dragon Provato: inizia la quest! - - Asgard_Hydra : Yakuza: Like a Dragon gira a 900p e 60 fps su Xbox Series S in modalità performance - maplewhite1912 : RT @zave: A Yakuza ci stavo già pensando, anche per mancanza di alternative. Comunque qua dentro ci sono una manciata di riflessioni sempli… - peppe844 : #XboxSeriesX #Xbox #Italia -