Volley, Superlega 2020-2021, 5. giornata. Perugia chiama, Civitanova risponde: il duello continua (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Perugia chiama e Civitanova risponde in attesa del big match tra Trento e Modena nella quinta giornata della Superlega, l'ultima infrasettimanale della regular season. Gli umbri rispettano il pronostico e superano tra le mura amiche Cisterna nel testa coda del PalaBarton per il quinto successo stagionale, i marchigiani espugnano Piacenza al termine di una battaglia spettacolare e restano imbattuti e in scia della capolista. Vittorie anche per Monza, Vibo Valentia e Milano. La Sir Safety Perugia prosegue il suo viaggio senza macchia conquistando la quinta vittoria consecutiva e restando a punteggio pieno. Non è stata una passeggiata quella degli umbri contro la Top Volley Cisterna, fanalino di coda del campionato ma molto combattiva contro ...

