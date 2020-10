Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: Chieri ferma Monza, Scandicci batte Casalmaggiore (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si sono conclusi i match disputati mercoledì 14 ottobre 2020 e validi per la quinta giornata di andata della Serie A1 Femminile 2020/2021 di Volley. Dopo l’anticipo vinto da Firenze su Bergamo, è arrivata la notizia dell’ultimo minuto del rinvio dei match Brescia-Busto Arsizio e Novara-Cuneo per problemi legati a protocolli e positività al Covid-19. La neopromossa Trento continua a macinare successi e supera anche Perugia, che cede in soli tre set (25-23, 25-21, 25-19). Più combattuto il match sul campo di Scandicci, dove le padrone di casa riescono a superare in rimonta di Casalmaggiore con il punteggio di 3-1 (12-25, 25-22, 25-19, 25-19). Una grande Chieri ha poi messo in difficoltà ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si sono conclusi i match disputati mercoledì 14 ottobree validi per la quinta giornata di andata dellaA1di. Dopo l’anticipo vinto da Firenze su Bergamo, è arrivata la notizia dell’ultimo minuto del rinvio dei match Brescia-Busto Arsizio e Novara-Cuneo per problemi legati a protocolli e positività al Covid-19. La neopromossa Trento continua a macinare successi e supera anche Perugia, che cede in soli tre set (25-23, 25-21, 25-19). Più combattuto il match sul campo di, dove le padrone di casa riescono a superare in rimonta dicon il punteggio di 3-1 (12-25, 25-22, 25-19, 25-19). Una grandeha poi messo in difficoltà ...

sportface2016 : #volley #SerieA1Femminile 2020/2021: ecco i risultati dei match della quinta giornata di andata - 0310azuki : RT @PowervolleyMI: ?? | 2° SET ?? Coach Piazza chiama time out per spezzare la serie negativa che vede il punteggio di 8-9 ?? ? #Superlega… - PowervolleyMI : ?? | 2° SET ?? Coach Piazza chiama time out per spezzare la serie negativa che vede il punteggio di 8-9 ?? ?… - GuidaTVPlus : 14-10-2020 20:35 #RaiSport Pallavolo Maschile: SuperLega Credem Banca Serie A - 5a giornata: Sir Safety Conad Perug… - GuidaTVPlus : 14-10-2020 20:35 #RaiSport+ Pallavolo Maschile: SuperLega Credem Banca Serie A - 5a giornata: Sir Safety Conad Peru… -