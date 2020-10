Volley, Milano che fatica: 3-2 su Ravenna in quasi tre ore (Di mercoledì 14 ottobre 2020) All'Allianz Cloud la PowerVolley Milano ci mette cinque set e quasi tre ore per avere la meglio in rimonta sulla Consar Ravenna allenata da Marco Bonitta, ct dell'Italdonne iridato nel 2002 in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) All'Allianz Cloud la Powerci mette cinque set etre ore per avere la meglio in rimonta sulla Consarallenata da Marco Bonitta, ct dell'Italdonne iridato nel 2002 in ...

tie-break a Vibo

Milano? In due giorni è davvero complicato preparare una sfida così difficile, ma cercheremo di fare del nostro meglio. Sappiamo che sono una squadra ben organizzata e che in casa sa creare problemi a ...

Volley, SuperLega: risultati e classifica 5ª giornata

Risultati 5ª giornata SuperLega: Milano-Ravenna 3-2 (25-22, 30-32, 24-26, 25-22, 15-12), Padova-Monza 2-3 (28-26, 25-15, 12-25, 24-26, 14-16), Perugia-Cisterna 3-0 (25-23, 25-21, 25-20), ...

