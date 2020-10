Volley, A1 femminile: ufficiale il rinvio di 2 gare per il Covid (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Serie A1 femminile è pronta per disputare la 5a giornata di campionato nel turno infrasettimanale previsto; a poche ore dall’inizio delle gare, la Lega Pallavolo Serie A femminile comunica con una nota stampa ufficiale il rinvio ufficiale di 2 gare di Serie A1 di Volley femminile a causa di alcuni casi di positività al Covid. Di seguito riportiamo il comunicato stampa pubblicato sul sito della Lega Volley femminile. Mauro Fabris – Photo Credit: Lega Pallavolo Serie A femminile Official Facebook AccountVolley, Covid: in A1 femminile arrivano i primi rinvii Il Presidente della Lega ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Serie A1è pronta per disputare la 5a giornata di campionato nel turno infrasettimanale previsto; a poche ore dall’inizio delle, la Lega Pallavolo Serie Acomunica con una nota stampaildi 2di Serie A1 dia causa di alcuni casi di positività al. Di seguito riportiamo il comunicato stampa pubblicato sul sito della Lega. Mauro Fabris – Photo Credit: Lega Pallavolo Serie AOfficial Facebook Account: in A1arrivano i primi rinvii Il Presidente della Lega ...

Il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris, ricevuta solo questa mattina

Il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris, ricevuta solo questa mattina comunicazione dalla Società

