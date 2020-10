Volkswagen Taos - Svelata negli Usa la nuova Suv entry-level

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) LaintroduceStati Uniti la, unaSuv che si posiziona alla base dell'offerta per il mercato locale, dietro alla Tiguan. Si tratta di un modello nato espressamente per la clientela americana e sarà prodotto nella fabbrica messicana di Puebla. Il debutto nelle concessionarie dovrebbe avvenire nella seconda parte del 2021. Sotto i 4,5 metri. Laè lunga 4,46 metri e ha un interasse di 2,69 metri, eguagliando quindi nelle dimensioni la Tiguan europea con passo standard, mentre il bagagliaio ha una capacità di 460 litri. Il design è quello tipico dei modelli del marchio, con elementi come i gruppi ottici a Led e la mascherina che richiamano alle più recenti novità internazionali, mentre l'elemento luminoso frontale a tutta larghezza, ...

Ultime Notizie dalla rete : Volkswagen Taos

Quattroruote

Il 2.0 turbobenzina (con trazione anteriore) tocca quota 300 CV e si abbina a diversi affinamenti meccanici e aerodinamici per girare al Nürburgring sotto la soglia degli otto minuti ...Venti mila chilometri per testare la nuova Volkswagen ID.3 sulla lunga distanza. Il pilota Rainer Zietlow e il suo co-pilota Dominic Brüner sono partiti proprio in questi giorni per un tour di due mes ...