“Voglio evolvere”. Così Milik ci rinfaccia la nostra mentalità tribale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Magari la traduzione dal polacco risulterà in seguito approssimativa, ma Arkadiusz Milik ad un certo punto, nella sua intervista dal ritiro polacco, dice una cosa quasi urticante. Dice: “Ho 26 anni, voglio evolvere”. Poi, non fossimo abbastanza colpiti da quel concetto – l’evoluzione! – virgolettato ad un calciatore, affonda: “Sono una persona che guarda come si sente. Fare qualcosa contro di me non ha senso, per me”. Che sta dicendo Milik? Da che pianeta cala per avere la pretesa di deformare con tanta naturalezza tutti i pregiudizi che tratteggiano il calciatore moderno, sempre straviziato, immaturo, spesso ignorante? Dice che vuole andar via da Napoli, Milik. Che se si fossero create le condizioni lo avrebbe fatto anche prima della scadenza del contratto, concedendo al Napoli ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Magari la traduzione dal polacco risulterà in seguito approssimativa, ma Arkadiuszad un certo punto, nella sua intervista dal ritiro polacco, dice una cosa quasi urticante. Dice: “Ho 26 anni, voglio evolvere”. Poi, non fossimo abbastanza colpiti da quel concetto – l’evoluzione! – virgolettato ad un calciatore, affonda: “Sono una persona che guarda come si sente. Fare qualcosa contro di me non ha senso, per me”. Che sta dicendo? Da che pianeta cala per avere la pretesa di deformare con tanta naturalezza tutti i pregiudizi che tratteggiano il calciatore moderno, sempre straviziato, immaturo, spesso ignorante? Dice che vuole andar via da Napoli,. Che se si fossero create le condizioni lo avrebbe fatto anche prima della scadenza del contratto, concedendo al Napoli ...

