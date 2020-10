Vladimir Luxuria, lacrime in diretta a Storie Italiane: “Non sarei mai in grado di risarcirli” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nell’ultima parte della puntata di ieri di Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele è stata ospite in studio Vladimir Luxuria. Nel talk si è parlato delle dichiarazioni rilasciate da Sandra Milo qualche giorno fa in merito alla crisi a causa del covid. L’attrice ha rivelato che deve continuare a lavorare per i suoi figli e per mantenere la sua famiglia in difficoltà economiche. In relazione a ciò si è anche discusso del rapporto tra genitori e figli. Vladimir Luxuria si è raccontata parlando proprio della sua famiglia e lasciandosi trasportare dalle emozioni si è commossa. Vladimir Luxuria si commuove in diretta: “Non sarò mai in grado di ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nell’ultima parte della puntata di ieri dicondotto da Eleonora Daniele è stata ospite in studio. Nel talk si è parlato delle dichiarazioni rilasciate da Sandra Milo qualche giorno fa in merito alla crisi a causa del covid. L’attrice ha rivelato che deve continuare a lavorare per i suoi figli e per mantenere la sua famiglia in difficoltà economiche. In relazione a ciò si è anche discusso del rapporto tra genitori e figli.si è raccontata parlando proprio della sua famiglia e lasciandosi trasportare dalle emozioni si è commossa.si commuove in: “Non sarò mai indi ...

