Vittorio Feltri, la profezia sul voto Usa: "Coronavirus, perché Donald Trump vincerà a mani basse" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Al 3 novembre, ormai, mancano pochissimi giorni: quel giorno gli Stati Uniti saranno chiamati a votare il prossimo presidente. La sfida è tra l'uscente Donald Trump e Joe Biden, con il primo che viene dato come super-sfavorito sia dai sondaggi sia dagli analisti. Ma per Vittorio Feltri l'esito della consultazione per scegliere il prossimo inquilino della Casa Bianca è tutt'altro che incerto. Il direttore di Libero pone l'accento sul Coronavirus, sulla positività di The Donald e sulla gestione dell'emergenza, due temi che lo avrebbero "condannato" a perdere. Per Feltri, però, non è così. Lo spiega su Twitter, dove cinguetta: "Dicono che Trump perderà le elezioni causa virus. Cosicché le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Al 3 novembre, ormai, mancano pochissimi giorni: quel giorno gli Stati Uniti saranno chiamati a votare il prossimo presidente. La sfida è tra l'uscentee Joe Biden, con il primo che viene dato come super-sfavorito sia dai sondaggi sia dagli analisti. Ma perl'esito della consultazione per scegliere il prossimo inquilino della Casa Bianca è tutt'altro che incerto. Il direttore di Libero pone l'accento sul, sulla positività di Thee sulla gestione dell'emergenza, due temi che lo avrebbero "condannato" a perdere. Per, però, non è così. Lo spiega su Twitter, dove cinguetta: "Dicono cheperderà le elezioni causa virus. Cosicché le ...

