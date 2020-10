"Vittima di bullismo". Eleonora Daniele, la denuncia dopo il caso Fedez-Ferragni (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Eleonora Daniele si è scusata con Fedez e Chiara Ferragni. dopo averlo fatto su Twitter, la giornalista ha affrontato l'argomento a Storie Italiane, su Rai 1, con grande professionalità e chiarezza. “Ieri pomeriggio mi sono scusata sui social, lo faccio anche oggi in diretta senza nessuna polemica”, ha detto in diretta. Ieri la Daniele aveva parlato degli influencer e del caso Fedez- Ferragni a proposito dell'emergenza Covid, sollevando la reazione del rapper. Che ha risposto con un video abbastanza forte nei confronti della giornalista. Nella serata di martedì 13 ottobre è arrivato il tweet della conduttrice. Poi il chiarimento in diretta. “Lo sfogo del momento di ieri ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020)si è scusata cone Chiaraaverlo fatto su Twitter, la giornalista ha affrontato l'argomento a Storie Italiane, su Rai 1, con grande professionalità e chiarezza. “Ieri pomeriggio mi sono scusata sui social, lo faccio anche oggi in diretta senza nessuna polemica”, ha detto in diretta. Ieri laaveva parlato degli influencer e dela proposito dell'emergenza Covid, sollevando la reazione del rapper. Che ha risposto con un video abbastanza forte nei confronti della giornalista. Nella serata di martedì 13 ottobre è arrivato il tweet della conduttrice. Poi il chiarimento in diretta. “Lo sfogo del momento di ieri ...

