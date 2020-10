Vite al Limite. Holly Hager, 298 kg. Il cibo come cura del dolore (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Vite al Limite. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Holly Hager Protagonista della quinta puntata della settima stagione di Vite al Limite è Holly Hager. Quando si rivolge alla popolare trasmissione tv ha 38 anni e pesa 298 kg. Disperata per le sue condizioni … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 14 ottobre 2020)al. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia diProtagonista della quinta puntata della settima stagione dial. Quando si rivolge alla popolare trasmissione tv ha 38 anni e pesa 298 kg. Disperata per le sue condizioni … L'articolo proviene da YesLife.it.

