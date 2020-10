"Vietato parlarne". Al GF Vip la regia blocca i concorrenti: "Autori inc*** neri", cosa è vietato dire (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La regia del Grande Fratello Vip costretta a intervenire e a stroncare sul nascere un colloquio "confidenziale" tra i concorrenti nel Cucurio. Guenda Goria, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra stavano parlando dei giorni trascorsi in hotel, prima di entrare nella casa di Cinecittà. "Allora ragazzi - è l'intervento in diretta di un autore del reality di Canale 5 -, non interessa al pubblico sapere dell'albergo e di come era organizzata la vita prima dell'ingresso qua dentro. Vi era stato detto: è vietato". Il tono perentorio e per nulla scherzoso spiazza i tre concorrenti, con Adua che una volta terminata la comunicazione confessa a Gloria e Massimiliano: "Oggi sono inc***ati ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ladel Grande Fratello Vip costretta a intervenire e a stroncare sul nascere un colloquio "confidenziale" tra inel Cucurio. Guenda Goria, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra stavano parlando dei giorni trascorsi in hotel, prima di entrare nella casa di Cinecittà. "Allora ragazzi -; l'intervento intta di un autore del reality di Canale 5 -, non interessa al pubblico sapere dell'albergo e di come era organizzata la vita prima dell'ingresso qua dentro. Vi era stato detto:". Il tono perentorio e per nulla scherzoso spiazza i tre, con Adua che una volta terminata la comunicazione confessa a Gloria e Massimiliano: "Oggi sonoati ...

valeccastelli : RT @eemil_yyyy: LA REGIA CHE CAZZIA QUELLI IN CASA PERCHÉ ' NON INTERESSA COSA È SUCCESSO PRIMA DI ENTRARE QUA, VI ERA STATO DETTO CHE ERA… - eemil_yyyy : LA REGIA CHE CAZZIA QUELLI IN CASA PERCHÉ ' NON INTERESSA COSA È SUCCESSO PRIMA DI ENTRARE QUA, VI ERA STATO DETTO… - Antonio23542439 : @GuidoCrosetto La Cina è una dittatura. Magari i casi ci sono, ma è vietato parlarne. Si sa qualcosa dei casi di c… - gabri48_123 : @PatriziaRametta @StaseraItalia Altrimenti, quale potrebbe essere la causa? Ma è vietato parlarne.... -

