Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 14 OTTOBREORE 10:20 ALESSIO CONTI BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DASUL RACCORDO ANULARE, RISOLTI I PRECEDENTI INCIDENTI. RESTA ATTIVO SOLO QUELLO IN CARREGGIATA INTERNA CHE CREA CODE TRA DIRAMAZIONENORD E BUFALOTTA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE, IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA ASIA SULLA CASSIA CHE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DUE PONTI SULLA NOMENTANA CHIUSA LA CORSIA IN DIREZIONEPER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE TRA VIA RINALDO D’AQUINO E VIA DI SANT’ALESSANDRO. A LATINA SEMPRE PER LAVORI CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI BORGO PIAVE IN DIREZIONEPER IL TRASPORTO ...