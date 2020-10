Verso Inter-Milan, c’è sempre l’incognita Coronavirus. Venerdì unico allenamento a disposizione di Conte (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il derby tra Inter e Milan – ad oggi – si gioca Sabato pomeriggio alle 18:00 Inter e Milan scenderanno in campo nel derby di Milano valido per la quarta giornata della Serie A. Questa al momento la linea guida dettata dalla Lega Serie A e dall’ATS (agenzia di tutela della salute), ma tutto è ovviamente in bilico con il Coronavirus che potrebbe far saltare tutto. “Bastoni, in quanto asintomatico, tra domani e venerdì sarà sottoposto a tampone (sono passati 10 giorni dall’accertamento della positività) e se si sarà negativizzato, sabato potrebbe andare in panchina o quantomeno essere disponibile per la sfida di Champions di mercoledì. Gagliardini e Nainggolan, invece, saranno testati tra domenica e ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il derby tra– ad oggi – si gioca Sabato pomeriggio alle 18:00scenderanno in campo nel derby dio valido per la quarta giornata della Serie A. Questa al momento la linea guida dettata dalla Lega Serie A e dall’ATS (agenzia di tutela della salute), ma tutto è ovviamente in bilico con ilche potrebbe far saltare tutto. “Bastoni, in quanto asintomatico, tra domani e venerdì sarà sottoposto a tampone (sono passati 10 giorni dall’accertamento della positività) e se si sarà negativizzato, sabato potrebbe andare in panchina o quantomeno essere disponibile per la sfida di Champions di mercoledì. Gagliardini e Nainggolan, invece, saranno testati tra domenica e ...

