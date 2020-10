Versa ansiolitici nel cappuccino della collega per prendere il suo posto (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una storia incredibile quella che ha raccontato in questi giorni La Stampa. Una donna di Bra, in Piemonte, aveva paura di perdere il posto di lavoro e per questo motivo ha Versato per un anno degli ansiolitici nel cappuccino della collega. In questo modo la signora sperava di prendere il suo posto. Purtroppo, però, è stata smascherata e condannata a 4 anni per lesioni aggravate. Versa ansiolitici nel cappuccino della collega Un piano tutt’altro che semplice. La donna si presentava tutti i giorni con il sorriso di fronte alla collega con una tazza di cappuccino alla mano, ma al suo interno si nascondevano degli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una storia incredibile quella che ha raccontato in questi giorni La Stampa. Una donna di Bra, in Piemonte, aveva paura di perdere ildi lavoro e per questo motivo hato per un anno deglinel. In questo modo la signora sperava diil suo. Purtroppo, però, è stata smascherata e condannata a 4 anni per lesioni aggravate.nelUn piano tutt’altro che semplice. La donna si presentava tutti i giorni con il sorriso di fronte allacon una tazza dialla mano, ma al suo interno si nascondevano degli ...

