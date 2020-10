Venticano | sanificazione ed igienizzazione il sindaco chiude la scuola di Primo Grado

Ultime Notizie dalla rete : Venticano sanificazione

Tre vittime in meno di 24 ore e uffici comunali di Avellino chiusi, come alcune scuole in tutta la provincia e il sindaco di Lauro che decide di mettere in semilockdown il suo comune per evitare altri ...La piena di contagi travolge ancora l'Irpinia e investe le scuole della città e della provincia. Altri 51 casi da contabilizzare e una serie di stop alle lezioni in presenza in ...