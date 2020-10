Vende gatto per 110 mila euro: “È magico, ecco cosa può fare” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Credete nella magia? Anzi, credete nei gatti magici? Se così è, non potete perdervi l’annuncio di una donna che ha messo in vendita il suo gatto 110 mila euro. Avete letto bene. Centodiecimila. Troppo? Non se il gatto è magico, come lei sostiene. Secondo la donna che vive a Novosibirsk, in Russia, I-Level Vincent (il micio si chiama così) può esaudire tre desideri tipo genio della lampada. Vincent (lo chiamiamo così per comodità) non avrebbe questo ‘dono’ per caso ma sarebbe addirittura una cosa ereditaria: “Sua madre, una gatta di nome Octaviante Lolita era nera come il carbone sembrava una strega”. Ma come fa la donna, che si chiama Yelena, a sapere che il gatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Credete nella magia? Anzi, credete nei gatti magici? Se così è, non potete perdervi l’annuncio di una donna che ha messo in vendita il suo110. Avete letto bene. Centodieci. Troppo? Non se il, come lei sostiene. Secondo la donna che vive a Novosibirsk, in Russia, I-Level Vincent (il micio si chiama così) può esaudire tre desideri tipo genio della lampada. Vincent (lo chiamiamo così per comodità) non avrebbe questo ‘dono’ per caso ma sarebbe addirittura unaereditaria: “Sua madre, una gatta di nome Octaviante Lolita era nera come il carbone sembrava una strega”. Ma come fa la donna, che si chiama Yelena, a sapere che il...

