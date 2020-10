Vaticano, svolta nel caso Becciu: arrestata la consulente Cecilia Marogna (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È stata arrestata dalla Guardia di Finanza a Milano Cecilia Marogna, consulente di relazioni diplomatiche legata al cardinale Angelo Becciu e coinvolta nello scandalo finanziario che investe il Vaticano. Marogna è stata arrestata su mandato di cattura internazionale emesso dal Vaticano ed eseguito tramite Interpol dalle fiamme gialle di Milano. È accusata di peculato per distrazione dei beni. Per lei inizierà ora la procedura di estradizione. La 39enne cagliaritana, esperta di relazioni diplomatiche, avrebbe ricevuto bonifici per mezzo milione di euro per le sue consulenze alla Segreteria di Stato, quando il cardinale Angelo Becciu era Sostituto. Dei 500mila euro però, circa la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È statadalla Guardia di Finanza a Milanodi relazioni diplomatiche legata al cardinale Angeloe coinvolta nello scandalo finanziario che investe ilè statasu mandato di cattura internazionale emesso daled eseguito tramite Interpol dalle fiamme gialle di Milano. È accusata di peculato per distrazione dei beni. Per lei inizierà ora la procedura di estradizione. La 39enne cagliaritana, esperta di relazioni diplomatiche, avrebbe ricevuto bonifici per mezzo milione di euro per le sue consulenze alla Segreteria di Stato, quando il cardinale Angeloera Sostituto. Dei 500mila euro però, circa la ...

Baron_AMMassa : @Vaticano La svolta a sinistra di Bergoglio: 'La proprietà non è intoccabile'. Si intendono anche le proprieta' della chiesa. - Jovestinho : @RafAuriemma @sscnapoli Il codice del regno di Napoli ???????? ma perché non vi fate un campionato con San Marino, Vati… - NICOLACATAR : RT @CarterNicK50: @ilmanifesto 'Non sono le lotte di potere all’interno del Vaticano a mettere in forse l’autorità di papa Francesco, ma il… - CarterNicK50 : @ilmanifesto 'Non sono le lotte di potere all’interno del Vaticano a mettere in forse l’autorità di papa Francesco,… - salvatore_bua : La svolta comunista di Bergoglio: “La proprietà privata non è intoccabile” (tranne quella del Vaticano) – Notizie D… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano svolta Vaticano, svolta nel caso Becciu: arrestata la consulente Cecilia Marogna TPI Scandalo Vaticano, arrestata Cecilia Marogna. In manette la dama di Becciu

Clamorosa svolta nelle indagini sullo scandalo Vaticano, arrestata Cecilia Marogna. La dama di Becciu è finita in manette per peculato. La Guardia di Finanza ha eseguito il fermo nella tarda serata di ...

Abiti e beni di lusso con i soldi del Vaticano, in manette la manager del cardinale Becciu

Arrestata Marogna, l’imprenditrice a cui il prelato avrebbe girato 500 mila euro: l’accusa è di peculato e distrazione di beni ...

Clamorosa svolta nelle indagini sullo scandalo Vaticano, arrestata Cecilia Marogna. La dama di Becciu è finita in manette per peculato. La Guardia di Finanza ha eseguito il fermo nella tarda serata di ...Arrestata Marogna, l’imprenditrice a cui il prelato avrebbe girato 500 mila euro: l’accusa è di peculato e distrazione di beni ...