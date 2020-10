Vaticano: arrestata la manager Cecilia Marogna vicina al cardinale Becciu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) E' stata arrestata a Milano dalla Guardia di Finanza Cecilia Marogna, la manager collegata al caso del cardinale Becciu. La donna, 39 anni è indagata per peculato per distrazione di beni. Su di lei c'... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) E' stataa Milano dalla Guardia di Finanza, lacollegata al caso del. La donna, 39 anni è indagata per peculato per distrazione di beni. Su di lei c'...

