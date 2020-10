Vaticano, arrestata la “dama del cardinale” Becciu. La Marogna è accusata di peculato (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Città del Vaticano, 14 ott – Nuovi sviluppi sul caso Becciu. E’ stata arrestata dalla Guardia di finanza, su mandato di cattura internazionale emesso dal Vaticano, Cecilia Marogna, la donna che figura nell’indagine sull’ex numero 2 della Segreteria di Stato vaticana, il cardinale Angelo Becciu, che si è dimesso da tutti gli incarichi a fine settembre su richiesta di papa Francesco per il sospetto di speculazioni con i soldi della Santa Sede. Il mandato d’arresto è stato eseguito a Milano dall’Interpol congiuntamente con le Fiamme gialle. L’accusa nei confronti di Marogna è peculato per distrazione di beni. La donna sarà estradata in Vaticano e messa a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Città del, 14 ott – Nuovi sviluppi sul caso. E’ statadalla Guardia di finanza, su mandato di cattura internazionale emesso dal, Cecilia, la donna che figura nell’indagine sull’ex numero 2 della Segreteria di Stato vaticana, il cardinale Angelo, che si è dimesso da tutti gli incarichi a fine settembre su richiesta di papa Francesco per il sospetto di speculazioni con i soldi della Santa Sede. Il mandato d’arresto è stato eseguito a Milano dall’Interpol congiuntamente con le Fiamme gialle. L’accusa nei confronti diper distrazione di beni. La donna sarà estradata ine messa a ...

Agenzia_Ansa : Caso #Becciu, arrestata la manager Cecilia Marogna. La Finanza esegue il mandato di cattura internazionale del… - sole24ore : Vaticano: arrestata a Milano Cecilia Marogna, personaggio-chiave del caso Becciu - fanpage : Vaticano, arrestata Cecilia Marogna - HOGWORDS : RT @IlPrimatoN: Mandato di arresto internazionale per la 'dama del cardinale' Becciu, accusata di aver speso i soldi per le missioni umanit… - Giacinto_Bruno : RT @IlPrimatoN: Mandato di arresto internazionale per la 'dama del cardinale' Becciu, accusata di aver speso i soldi per le missioni umanit… -