Vasco Rossi a Milano prima delle novità scherza con i fan: “Ecco cosa sono venuto a fare” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Vasco Rossi a Milano prima delle novità che riguardano la sua musica. Il Kom ha raggiunto il capoluogo lombardo per qualcosa che attende di essere annunciato. Per far stare i fan sulle spine, il Blasco ha deciso di rivelare di essere in Lombardia per… ballare il tango! Il suo ritorno imminente era stato anticipato da alcuni scatti nei quali il Kom dava sue notizie dallo studio di registrazione. Non è però stato specificato se si tratti di un nuovo singolo o di un album, che però non rilascerà prima della fine del 2021. Il rocker di Zocca manca dal palco dal 2019, anno in cui ha tenuto ben 6 concerti allo Stadio San Siro di Milano. Vasco Rossi era stato anche in Sardegna ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020)novità che riguardano la sua musica. Il Kom ha raggiunto il capoluogo lombardo per qualche attende di essere annunciato. Per far stare i fan sulle spine, il Blasco ha deciso di rivelare di essere in Lombardia per… ballare il tango! Il suo ritorno imminente era stato anticipato da alcuni scatti nei quali il Kom dava sue notizie dallo studio di registrazione. Non è però stato specificato se si tratti di un nuovo singolo o di un album, che però non rilasceràdella fine del 2021. Il rocker di Zocca manca dal palco dal 2019, anno in cui ha tenuto ben 6 concerti allo Stadio San Siro diera stato anche in Sardegna ...

C'è “ aria di news ” per Vasco Rossi: è a Milano per “ grandi novità ”. Inaugurata su Instagram la “ Milano Vasco Week ”, i fan sono già pronti a “ vivere una favola ” nuova insieme al rocker di Zocca ...

La clip ripercorre attraverso le immagini il lungo viaggio della “Sally” del Blasco in un paese come la Cina, che è proprio dove è nato il brano in questa speciale versione ...

