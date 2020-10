Vaccino antinfluenzale a Napoli, in arrivo fino a 25mila dosi nelle farmacie (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La prossima settimana dovrebbero essere rifornite le scorte delle farmacie con l’arrivo di 25mila dosi di Vaccino antinfluenzale a Napoli. Le farmacie di Napoli e provincia allo stato attuale sono sprovviste di vaccini antinfluenzali, ma la prossima settimana dovrebbe arrivare una quota di dosi, anche se minima. ‘Stimiamo che arriveranno tra i 20mila e i … Leggi su 2anews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La prossima settimana dovrebbero essere rifornite le scorte dellecon l’didi. Ledie provincia allo stato attuale sono sprovviste di vaccini antinfluenzali, ma la prossima settimana dovrebbe arrivare una quota di, anche se minima. ‘Stimiamo che arriveranno tra i 20mila e i …

fattoquotidiano : Vaccino antinfluenzale, in Lombardia a ottobre solo 50 dosi a medico. “Così saranno scoperte anche le fasce fragili… - Corriere : Vaccino influenza in Lombardia, l'azienda cinese che ha vinto la gara non ha il certificato Aifa - pfmajorino : Esclusivo TPI: Regione Lombardia ha appaltato (con accordo di pagamento anticipato) 400mila dosi di vaccino antinfl… - caberi957 : RT @VincenzoFerro3: Devo dirlo. Ieri ho fatto il vaccino antinfluenzale. Ho telefonato, ricevuto un appuntamento, ho aspettato non più di 1… - Lgiova66 : RT @fpizzul: I medici di base in Lombardia la prossima settimana avranno a disposizione 30 dosi di vaccino antinfluenzale, in Veneto 400 e… -