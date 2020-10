Vaccini influenzali, l’ultimo flop di Fontana-Gallera. In Lombardia ogni medico avrà a disposizione solo 50 dosi. Nulla a che vedere con le 400 garantite in Veneto in altre regioni (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In ritardo e pure a rilento. L’ultimo flop della Lombardia a trazione sovranista non risparmia neanche la campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale. Un alleato importante anche contro il Covid, non solo perché in caso di contagio è possibile escludere immediatamente che si tratti di una comune influenza – vista anche la correlazione se non la coincidenza dei sintomi con il Coronavirus – ma anche perché, come recenti studi hanno dimostrato, il vaccino antinfluenzale fornisce una ulteriore barriera che abbassa le probabilità di contrarre il Covid. Fatto sta che, nella Regione governata dal leghista Attilio Fontana da sempre considerata fiore all’occhiello della Sanità italiana, come rivelato dal Fatto Quotidiano, a partire dal prossimo 19 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In ritardo e pure a rilento. L’ultimodellaa trazione sovranista non risparmia neanche la campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale. Un alleato importante anche contro il Covid, nonperché in caso di contagio è possibile escludere immediatamente che si tratti di una comune influenza – vista anche la correlazione se non la coincidenza dei sintomi con il Coronavirus – ma anche perché, come recenti studi hanno dimostrato, il vaccino antinfluenzale fornisce una ulteriore barriera che abbassa le probabilità di contrarre il Covid. Fatto sta che, nella Regione governata dal leghista Attilioda sempre considerata fiore all’occhiello della Sanità italiana, come rivelato dal Fatto Quotidiano, a partire dal prossimo 19 ...

