Vaccinazione obbligatoria, cosa dice la legge: multa sino a 500 euro per l’inadempimento (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In forza della legge 31 luglio 2017, n. 119, i genitori che si sottraggono all’obbligo di Vaccinazione dei propri figli rischiano un’elevata multa. A prescindere dal libero convincimento personale, pro o contro i vaccini, di certo vi è che nel nostro Paese la Vaccinazione è recepita come il più importante strumento di prevenzione contro le … L'articolo Vaccinazione obbligatoria, cosa dice la legge: multa sino a 500 euro per l’inadempimento proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In forza della31 luglio 2017, n. 119, i genitori che si sottraggono all’obbligo didei propri figli rischiano un’elevata. A prescindere dal libero convincimento personale, pro o contro i vaccini, di certo vi è che nel nostro Paese laè recepita come il più importante strumento di prevenzione contro le … L'articololaa 500per l’inadempimento proviene da YesLife.it.

guidop1967 : @Bluefidel47 Era x dire che il film dell’orrore (vaccinazione obbligatoria bla bla bla) si è già visto nel 2003, e… - Pierorezzacapa : secondo me tutti sti #dpcm sono un test per vedere fino a dove il popolo italiano può arrivare a sopportazione, nn… - Ava_Naghila : RT @ArkadiMaslow: Ecco perché sono a favore della vaccinazione obbligatoria - Il_Vitruviano : @lageloni @maxdantoni Bisognerebbe pertanto spiegare anche a Speranza e Zingaretti che la vaccinazione obbligatoria… - GiovaQuez : @ineedsomesleepK @Carlo_E_B @chiadegli @jacopo_iacoboni @PierluigiBattis Tra l'altro mi cita una cosa che non c'ent… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazione obbligatoria Vaccinazione obbligatoria, i cittadini vincono: sentenza Tar annulla l’obbligo Oltre.tv Ecco come, quando, e perché si deve fare la vaccinazione antitetanica

Per la prevenzione del tetano, ecco come, quando, e perché si deve fare la vaccinazione antitetanica. Perché il tetano è una malattia non solo molto ...

Vaccino antinfluenzale 2020, chi è obbligato a farlo? Ecco cosa dicono gli esperti

Tutte le informazioni riguardanti il vaccino antinfluenzale 2020, tutti i soggetti obbligati a farlo, dove comprarlo e dove farlo.

Per la prevenzione del tetano, ecco come, quando, e perché si deve fare la vaccinazione antitetanica. Perché il tetano è una malattia non solo molto ...Tutte le informazioni riguardanti il vaccino antinfluenzale 2020, tutti i soggetti obbligati a farlo, dove comprarlo e dove farlo.