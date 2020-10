Usa, Obama scende in campo per Biden (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Washington, 14 ott. (Adnkronos) - A partire dalla prossima settimana la campagna per le presidenziali americane vedrà in campo anche l'ex presidente Barack Obama. Ad annunciarlo alla Cnn sono stati funzionari democratici, precisando che Obama limiterà la sua partecipazione a sostegno di Biden ad alcuni eventi negli stati in cui il voto è iniziato. Tra gli stati presi in considerazione figurano la Florida, il North Carolina e il Wisconsin. Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Washington, 14 ott. (Adnkronos) - A partire dalla prossima settimana la campagna per le presidenziali americane vedrà inanche l'ex presidente Barack. Ad annunciarlo alla Cnn sono stati funzionari democratici, precisando chelimiterà la sua partecipazione a sostegno diad alcuni eventi negli stati in cui il voto è iniziato. Tra gli stati presi in considerazione figurano la Florida, il North Carolina e il Wisconsin.

Washington, 14 ott. (Adnkronos) - A partire dalla prossima settimana la campagna per le presidenziali americane vedrà in campo anche l'ex presidente Barack Obama. Ad annunciarlo alla Cnn sono stati ...

