‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata del 14 10 20

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Mamma mia che goduria estrema, laodierna di Uomini e Donne! Un’asfaltata multipla ai danni di quell’egocentrico di Armando Incarnato che nemmeno la sfuriata di Maria De Filippi di qualche tempo fa (assolutamente fake, visto che nonostante quel cazziatone lui sempre seduto in quello studio è rimasto…) mi aveva dato tanta soddisfazione tutta insieme! Il primo colpo al nostro eroe lo ha assestato Federica Lombardi, la 36enne che oggi – nel mostrare interesse nei confronti di Davide Donadei perché ballando con lui ha provato “sensazioni che non avevo percepito con nessun altro” – ha precisato che “Armando non mi interessa“. Non sia mai! Il cavaliere è scattato come una molla, pronto a sottolineare urbi et orbi che era stata lei a chiedergli il numero dopo la prima, ...