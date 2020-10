Uomini e Donne, Ida Plantano si è fidanzata, ma Riccardo non c’entra: l’indiscrezione (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tra i protagonisti indiscussi delle scorse stagioni di Uomini e Donne è impossibile non menzionare Ida e Riccardo. I due hanno sempre avuto un rapporto abbastanza travagliato. Neanche la partecipazione a Temptation Island è riuscita fino in fondo a risolvere i problemi del loro rapporto. Infatti, entrambi avevano deciso di tornare nel dating show di Maria De Filippi per provare a darsi nuove opportunità, ma questa volta divisi. Eppure, anche in quell’occasione c’era stato un riavvicinamento e i due avevano deciso di abbandonare il programma insieme, provando a superare tutte le incomprensioni tra di loro. Ma purtroppo, probabilmente l’incompatibilità caratteriale non gli ha permesso di viversi la favola che speravano e la loro storia è arrivata al capolinea. Adesso è più ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tra i protagonisti indiscussi delle scorse stagioni diè impossibile non menzionare Ida e. I due hanno sempre avuto un rapporto abbastanza travagliato. Neanche la partecipazione a Temptation Island è riuscita fino in fondo a risolvere i problemi del loro rapporto. Infatti, entrambi avevano deciso di tornare nel dating show di Maria De Filippi per provare a darsi nuove opportunità, ma questa volta divisi. Eppure, anche in quell’occasione c’era stato un riavvicinamento e i due avevano deciso di abbandonare il programma insieme, provando a superare tutte le incomprensioni tra di loro. Ma purtroppo, probabilmente l’incompatibilità caratteriale non gli ha permesso di viversi la favola che speravano e la loro storia è arrivata al capolinea. Adesso è più ...

