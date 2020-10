Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 14 ottobre 2020 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico o Trono Over? Scopriamo cosa succederà oggi, 14 ottobre nella nuova puntata del dating show anticipazioni Uomini e Donne, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Scopriamolo insieme. Nella puntata di oggi ancora un triangolo che coinvolge Armando ma questa volta con Davide e una sua corteggiatrice. Il cavaliere ha preso molto bene l’unione dei due troni, tanto che sta cercando di frequentare non solo le dame del parterre over ma anche le giovani corteggiatrici che arrivano per i tronisti. Se, però, Gianluca aveva dato possibilità di scelta a Lucrezia cercando di conoscerla, Davide sarà più perentorio e ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 ottobre 2020), Trono Classico o Trono Over? Scopriamo cosa succederà oggi, 14nella nuova puntata del dating show, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Scopriamolo insieme. Nella puntata di oggi ancora un triangolo che coinvolge Armando ma questa volta con Davide e una sua corteggiatrice. Il cavaliere ha preso molto bene l’unione dei due troni, tanto che sta cercando di frequentare non solo le dame del parterre over ma anche le giovani corteggiatrici che arrivano per i tronisti. Se, però, Gianluca aveva dato possibilità di scelta a Lucrezia cercando di conoscerla, Davide sarà più perentorio e ...

