Unione Giovani Dottori Commercialisti di Benevento: D’Agostino nuovo presidente (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella giornata di ieri si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed esperti contabili (Ugdcec) di Benevento, in video conferenza, nel rispetto delle norme anti Covid. L’Assemblea ha designato come nuovo presidente Domenico D’Agostino, che subentra alla Dott.ssa IdaLonardo. A fianco del neo presidente sono stati designati come componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2020 – 2022, Chiara Santosuosso (Vicepresidente), Antonio Mazzeo come Consigliere Segretario, Marialaura Falde come Tesoriere, Laura Clemente con delega ai rapporti e relazioni con il Consiglio dell’Ordine di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Nella giornata di ieri si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’ed esperti contabili (Ugdcec) di, in video conferenza, nel rispetto delle norme anti Covid. L’Assemblea ha designato comeDomenico D’Agostino, che subentra alla Dott.ssa IdaLonardo. A fianco del neosono stati designati come componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2020 – 2022, Chiara Santosuosso (Vice), Antonio Mazzeo come Consigliere Segretario, Marialaura Falde come Tesoriere, Laura Clemente con delega ai rapporti e relazioni con il Consiglio dell’Ordine di ...

