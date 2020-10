UNA VITA, anticipazioni puntata di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre 2020 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) anticipazioni puntata 1064 di Una VITA di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni 15 ottobre 2020: XANDER e ZOE licenziati!In questa puntata, Casilda dice a Susana che Liberto beve di nascosto da tutti. A quel punto Susana entra in ansia e chiede a Casilda e ad altri residenti di Acacias 38 di sorvegliare l’uomo… Un uomo entra in casa di Alfredo Bryce e punta contro quest’ultimo una pistola. Nasce una colluttazione nel corso della quale la quale parte un colpo. Ecco alcune foto tratte dall’episodio: Foto Boomerang tvFoto Boomerang tvFoto Boomerang tvFoto Boomerang tvUna VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di mercoledì 14 ottobre 2020)1064 di Unadi giovedì 15 e venerdì 16:Leggi anche: BEAUTIFUL,15: XANDER e ZOE licenziati!In questa, Casilda dice a Susana che Liberto beve di nascosto da tutti. A quel punto Susana entra in ansia e chiede a Casilda e ad altri residenti di Acacias 38 di sorvegliare l’uomo… Un uomo entra in casa di Alfredo Bryce e punta contro quest’ultimo una pistola. Nasce una colluttazione nel corso della quale la quale parte un colpo. Ecco alcune foto tratte dall’episodio: Foto Boomerang tvFoto Boomerang tvFoto Boomerang tvFoto Boomerang tvUna: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

europainitalia : #Coronavirus, @vonderleyen: a causa delle restrizioni per il coronavirus, è complicato sapere dove si può viaggiare… - chetempochefa : “È un guaio terribile averla perduta e vivere senza di lei. Era parte della mia vita. Non basta la memoria. Abbiam… - SkyTG24 : Catturati gli ultimi istanti di vita di una stella inghiottita da un buco nero - MaeyCat : RT @ItalianPolitics: #Paciolla: “Voglio dimenticarmi per sempre di questo paese. La Colombia non è più sicura per me. Non voglio mai più me… - rberetta83 : RT @settecoppesette: È il disco dei dischi, il sancta sanctorum, la pietra filosofale del rock. Per i puristi floydiani, il punto di caduta… -