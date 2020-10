Una Vita, 14 ottobre 2020: anticipazioni puntata di oggi. Il piano di Genoveva (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una Vita, 14 ottobre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 14 ottobre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Felipe ha baciato Marcia e le ha rivelato il suo piano per liberarsi di Genoveva. Il giovane avvocato infatti non si è invaghito della vedova Alday, ma della sua dolce domestica e ha già in mente un piano. Marcia, da tempo innamorata dell’Alvare-Hermoso, tirerà un sospiro di sollievo. Una volta che il piano andrà a buon fine, lei e Felipe potranno stare finalmente insieme. L’unico problema ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una, 14: ecco cosa succederà nelladiin onda su Canale 5 Una, 14: ecco cosa succederà nelladidella nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Felipe ha baciato Marcia e le ha rivelato il suoper liberarsi di. Il giovane avvocato infatti non si è invaghito della vedova Alday, ma della sua dolce domestica e ha già in mente un. Marcia, da tempo innamorata dell’Alvare-Hermoso, tirerà un sospiro di sollievo. Una volta che ilandrà a buon fine, lei e Felipe potranno stare finalmente insieme. L’unico problema ...

