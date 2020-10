Una canzone di Noel Gallagher nel nuovo album tributo a John Lennon (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ci sarà anche . Secondo quanto riporta il The Sun, l’ex Oasis sarebbe a lavoro su un brano che si ispira alla sua stima per l’artista britannico. Sempre secondo indiscrezioni, i lavori per la canzone da inserire nel tributo sarebbero ospitati dai Tileyard Studios di Londra e proprio nei giorni in cui si sarebbero dovuti festeggiare i primi 80 anni di John Lennon. L’idea del tributo a John Lennon è venuta a suo figlio Sean. Secondo le fonti vicine al The Sun, “Sean voleva che Noel fosse a bordo per il suo amore per i Beatles e per John e anche per il grande impatto che ha avuto sulla scena musicale britannica negli ultimi decenni”. La vicinanza artistica di Noel ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ci sarà anche . Secondo quanto riporta il The Sun, l’ex Oasis sarebbe a lavoro su un brano che si ispira alla sua stima per l’artista britannico. Sempre secondo indiscrezioni, i lavori per lada inserire nelsarebbero ospitati dai Tileyard Studios di Londra e proprio nei giorni in cui si sarebbero dovuti festeggiare i primi 80 anni di. L’idea delè venuta a suo figlio Sean. Secondo le fonti vicine al The Sun, “Sean voleva chefosse a bordo per il suo amore per i Beatles e pere anche per il grande impatto che ha avuto sulla scena musicale britannica negli ultimi decenni”. La vicinanza artistica di...

amnestyitalia : Quasi 50k firme per Yahaya Sharif-Aminu, condannato a morte per una canzone considerata blasfema nello stato di Kan… - vascorossi : 45 anni di radio in una canzone... and the winner is.. ALBACHIARAAAAA #ilovemyradio - amnestyitalia : #10ottobre Giornata mondiale contro la pena di morte: oggi facciamo un gesto che potrebbe salvare la vita di una pe… - gianlusette : RT @FedericaMagnano: Si dovrebbe, almeno ogni giorno, ascoltare qualche canzone, leggere una bella poesia, vedere un bel quadro, e, se poss… - Lacritica : @bentivoglio_l E naturalmente raccontare la storia di una vita che sta dietro la scelta di questa canzone -

Ultime Notizie dalla rete : Una canzone Una canzone di Grant-Lee Phillips Il Post Vasco Rossi, grandi novità. Il Comandante va a Milano e lancia il messaggio ai fun: stay tuned. E' per il nuovo album?

Vasco Rossi annuncia grandi novità. E lo fa dai profili social , utilizzando una delle sue canzoni più amate, Vivere una favola ...

Tutti cantano «Albachiara» Vasco conquista I Love My Radio

Vasco prese spunto da una melodia composta da Massimo Riva - la canzone originale si chiamava Seveso ed era ispirata al disastro ambientale che avvenne nella cittadina lombarda nel 1976 - per ...

Vasco Rossi annuncia grandi novità. E lo fa dai profili social , utilizzando una delle sue canzoni più amate, Vivere una favola ...Vasco prese spunto da una melodia composta da Massimo Riva - la canzone originale si chiamava Seveso ed era ispirata al disastro ambientale che avvenne nella cittadina lombarda nel 1976 - per ...